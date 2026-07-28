Сенат США поддержал назначение Клейтона главой Нацразведки

Ранее сообщалось, что сестра умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм Нордон заняла его место в Сенате США. Её кандидатуру предложил Дональд Трамп, а губернатор Южной Каролины Генри Макмастер утвердил назначение. Нордон завершит срок своего брата, который умер 11 июля от расслоения аорты.