На юге Сахалина ищут пропавшую в лесу женщину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл — РИА Новости. Спасатели приступили к поиску пропавшей в понедельник в лесу на юге Сахалина женщины, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«Вблизи села Воскресенское Анивского района 27 июля вместе с подругами женщина собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
В поисковой операции задействованы спасатели и кинологический расчет поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова, а также специалисты беспилотной авиации МЧС России.
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