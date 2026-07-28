Приставы взыскивают с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

С народной артистки России Ларисы Долиной принудительно взыскивают штраф в размере 750 рублей.
Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как выяснило агентство, исполнительное производство было возбуждено 22 июля. Основанием стал акт, выданный центром автофиксации правонарушений столичной Госавтоинспекции.
Согласно документам, речь идёт о неоплаченном штрафе за нарушение правил дорожного движения. Приставы приступили к процедуре принудительного взыскания задолженности.
Ранее Долиной друзья подарили новую квартиру.