Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы взыскивают с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

С народной артистки России Ларисы Долиной принудительно взыскивают штраф в размере 750 рублей.

Источник: RT на русском

С народной артистки России Ларисы Долиной принудительно взыскивают штраф в размере 750 рублей.

Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как выяснило агентство, исполнительное производство было возбуждено 22 июля. Основанием стал акт, выданный центром автофиксации правонарушений столичной Госавтоинспекции.

Согласно документам, речь идёт о неоплаченном штрафе за нарушение правил дорожного движения. Приставы приступили к процедуре принудительного взыскания задолженности.

Ранее Долиной друзья подарили новую квартиру.