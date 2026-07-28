В Госдуме рассказали, могут ли жильцы организовать парковку во дворе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома могут на общем собрании принять решение о создании или расширении парковки во дворе, если территория относится к общему имуществу, однако в некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.