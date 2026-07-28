Марочко сообщил о взятии ВС РФ под контроль 3 км границы Запорожской области

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Около 3 км административной границы Запорожской области перешло под контроль армии РФ после освобождения Коммунаровки (украинское название — Христофоровка) в соседней Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Со взятием под контроль Коммунаровки мы, прежде всего, взяли под контроль приблизительно трехкилометровый участок административной границы Запорожской области», — сказал он.
Марочко уточнил, что российские бойцы уже начали зачистку от украинских войск на этом участке админграницы Запорожской области.
Об освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 27 июля.