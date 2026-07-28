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Марочко сообщил о взятии ВС РФ под контроль 3 км границы Запорожской области

Военный эксперт отметил, что российские бойцы уже начали зачистку от украинских войск на этом участке.

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Около 3 км административной границы Запорожской области перешло под контроль армии РФ после освобождения Коммунаровки (украинское название — Христофоровка) в соседней Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Со взятием под контроль Коммунаровки мы, прежде всего, взяли под контроль приблизительно трехкилометровый участок административной границы Запорожской области», — сказал он.

Марочко уточнил, что российские бойцы уже начали зачистку от украинских войск на этом участке админграницы Запорожской области.

Об освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 27 июля.

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