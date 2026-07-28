Axios сообщил о дате следующего раунда консультаций Израиля и Ливана

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны», а Израиль — вывести войска из занятых им районов. Договоренность о создании первой «пилотной зоны» была достигнута 15 июля по итогам шестого раунда ливано-израильских переговоров, которые состоялись в Риме. 20 июля Госдепартамент объявил, что три «пилотные зоны», из которых должны быть выведены войска Израиля, начали действовать в Ливане.