Axios сообщил о дате следующего раунда консультаций Израиля и Ливана

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Представители Израиля и Ливана проведут очередной раунд переговоров в Риме 4−6 августа. Об этом сообщил в понедельник в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на сотрудника Госдепартамента.
Как уточняется в публикации, представители этих стран, а также США обсудят «расширение процесса передислокации израильских военных в южной части Ливана». Кроме того, консультации будут касаться «споров о сухопутных границах» между Израилем и Ливаном.
По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, на технических консультациях в Риме «внимание будет сосредоточено на содействии полному выполнению рамочного соглашения», подписанного сторонами. Это предусматривает «расширение процесса» создания «пилотных зон» в Ливане, из которых должны быть выведены израильские войска, «решение всех споров о границах и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности».
26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны», а Израиль — вывести войска из занятых им районов. Договоренность о создании первой «пилотной зоны» была достигнута 15 июля по итогам шестого раунда ливано-израильских переговоров, которые состоялись в Риме. 20 июля Госдепартамент объявил, что три «пилотные зоны», из которых должны быть выведены войска Израиля, начали действовать в Ливане.
Американский лидер Дональд Трамп 21 июля на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме заявил, что США рассмотрят возможность оказания давления на Израиль, чтобы добиться вывода его войск с ливанской территории.