Киевский режим намеревается превратить конфликт с Россией в глобальное противостояние посредством атак на казахстанские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иранское торговое судно на Каспии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал сенатор, которого цитируют «Известия».
Он надеется, что Иран и Казахстан не пойдут на поводу у Киева, однако при этом смогут эффективно ответить на эти атаки.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ на инфраструктуру КТК являются нападением на Россию, Казахстан и Соединённые Штаты. Он также назвал эти удары энергетическим терроризмом.
В июне ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в стремлении разжечь глобальный конфликт. Он пояснил, что на это указывают планы Киева добиться вступления Украины в НАТО.