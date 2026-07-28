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Косачев заявил, что Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным

Вице-спикер СФ Константин Косачев раскрыл планы Киева после ударов ВСУ по иранскому судну и казахстанским объектам КТК.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим намеревается превратить конфликт с Россией в глобальное противостояние посредством атак на казахстанские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иранское торговое судно на Каспии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал сенатор, которого цитируют «Известия».

Он надеется, что Иран и Казахстан не пойдут на поводу у Киева, однако при этом смогут эффективно ответить на эти атаки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ на инфраструктуру КТК являются нападением на Россию, Казахстан и Соединённые Штаты. Он также назвал эти удары энергетическим терроризмом.

В июне ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в стремлении разжечь глобальный конфликт. Он пояснил, что на это указывают планы Киева добиться вступления Украины в НАТО.

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