Дело блогера Лерчек будет рассматривать другой судья

В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ее обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.