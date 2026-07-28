Готова страшная месть Киеву от Ирана: главная новость войны 28 июля

Киевский режим расширяет географию боевых действий, пытаясь разжечь пожар там, где он грозит обернуться глобальной катастрофой. После того как ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, мир затаил дыхание.
В МИД Ирана незамедлительно выступили с жестким заявлением, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи был предельно конкретен: нападение не останется без ответа, а «все, считающие себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность».
Зачем Зеленскому понадобилась эта провокация и чем обернется для Киева конфликт с Тегераном, в эксклюзивных комментариях aif.ru рассказали ведущие эксперты.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов убежден, что эта авантюра является ничем иным, как попыткой выслужиться перед западными партнерами.
Таким образом, атака на иранский корабль — это кровавый пиар-ход, призванный убедить Вашингтон и Тель-Авив в том, что украинский режим готов быть их цепным псом в любой точке мира. Однако Семенов считает, что Иран сейчас вряд ли поддастся на эту провокацию и даст немедленный военный ответ.
«Как ответит на это Иран, пока прогнозировать сложно. Он может нанести удар, может не наносить, в зависимости от стечения различных факторов. Сейчас, наверное, ему это не нужно, пока идут переговоры», — объяснил он.
Совершенно иную цель провокации видит политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
«Зеленский хочет объединить два конфликта — это его главная задача!» — отметил эксперт.
Вакаров предупреждает, что Тегеран, известный своей изощренностью в вопросах асимметричного возмездия, обязательно ответит, но сделает это не шаблонно.
«Иран, на мой взгляд, обязательно ответит. Не думаю, что это будут удары ракетами или беспилотниками. Также они не будут мстить путем осуществления террористических актов. А вот “создать проблемы” работе украинских дата-центров они смогут», — сказал он.
Учитывая, что современная Украина держится на западных цифровых платформах управления войсками, банковской системой и пропагандой, удар по серверным мощностям может оказаться куда более болезненным, чем взрыв в порту. Это обрушит связь, управление дронами и финансовые потоки.