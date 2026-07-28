Готова страшная месть Киеву от Ирана: главная новость войны 28 июля

«Украина хочет продемонстрировать, что она часть коалиции вместе с США и Израилем и будет также действовать против Ирана. Этим ударом Киев пытается показать, что у него есть ресурсы для атак судов не только в Черном море, но и в Азовском и Каспийском», — поделился мнением эксперт.