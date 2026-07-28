На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева.
«Не сомневаюсь, что вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона. Ведь даже заданными размеренными темпами с использованием не самого разрушительного оружия, имеющегося в арсенале России, на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — считает Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Бывший украинский премьер (2010−2014) Николай Азаров считает, что Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По подсчетам ТАСС, страна к середине года смогла накопить в хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13,2 млрд куб. м.
Запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако его достаточно лишь для прохождения лета и осени. Мощность энергосистемы также остается низкой, несмотря на попытки ее восстановления и создания сети распределенной энергогенерации, и к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт.