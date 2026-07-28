Депутат Шеремет заявил, что энергетика Украины проживет не более двух месяцев

«Не сомневаюсь, что вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона. Ведь даже заданными размеренными темпами с использованием не самого разрушительного оружия, имеющегося в арсенале России, на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — считает Шеремет.