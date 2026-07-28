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Депутат Шеремет заявил, что энергетика Украины проживет не более двух месяцев

Вынужденные ответы ВС РФ на террористские удары не дадут украинской энергосистеме «дотянуть до начала отопительного сезона», уверен депутат Госдумы от Республики Крым.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Состояние энергосистемы на Украине и атаки Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры не дадут украинской энергетике дотянуть до отопительного сезона. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева.

«Не сомневаюсь, что вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона. Ведь даже заданными размеренными темпами с использованием не самого разрушительного оружия, имеющегося в арсенале России, на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — считает Шеремет.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Бывший украинский премьер (2010−2014) Николай Азаров считает, что Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По подсчетам ТАСС, страна к середине года смогла накопить в хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13,2 млрд куб. м.

Запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако его достаточно лишь для прохождения лета и осени. Мощность энергосистемы также остается низкой, несмотря на попытки ее восстановления и создания сети распределенной энергогенерации, и к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт.

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