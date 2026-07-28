Риттер: Зеленский выставляет ошибку разведки как одолжение Трампу

Риттер считает, что украинская сторона изначально не знала о принадлежности судна Ирану. Однако после выяснения обстоятельств, по его словам, инцидент начали преподносить как вклад Киева в противодействие Тегерану, особенно на фоне подготовки к контактам с американским руководством.