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Риттер: Зеленский выставляет ошибку разведки как одолжение Трампу

Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону.

Источник: Аргументы и факты

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну как действие, выгодное Соединенным Штатам. По оценке аналитика, подобная риторика может быть связана с желанием продемонстрировать свою полезность Вашингтону.

Риттер считает, что украинская сторона изначально не знала о принадлежности судна Ирану. Однако после выяснения обстоятельств, по его словам, инцидент начали преподносить как вклад Киева в противодействие Тегерану, особенно на фоне подготовки к контактам с американским руководством.

«Зеленский в отчаянии и отчаянно пытается выставить все в выгодном для себя свете», — сказал он.

Эксперт также заявил, что подобная линия поведения свидетельствует о непростом положении украинского лидера.

Ранее Владимир Зеленский обратился с призывом к жителям Украины готовиться к очень тяжёлой зиме.

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