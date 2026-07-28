WSJ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине

По словам американского чиновника, американский лидер и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки, отметил собеседник издания. The Wall Street Journal указала, что президент США говорил российскому лидеру Владимиру Путину, что хотел бы завершения конфликта.