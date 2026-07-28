WSJ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно возможности мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам американского чиновника, американский лидер и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки, отметил собеседник издания. The Wall Street Journal указала, что президент США говорил российскому лидеру Владимиру Путину, что хотел бы завершения конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 24 июля, что США, очевидно, изменили свой подход к пониманиям по Украине, достигнутым на саммите на Аляске, но Россия в любом случае выполнит свои задачи.