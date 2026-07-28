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WP: удары США по судам не дали результатов в борьбе с наркотрафиком

Операция США «Южное копье» по нанесению ударов по судам не привела к снижению наркотрафика, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Газета уточняет, что контрабандисты адаптировались к новым условиям перевозки наркотиков.

Операция США «Южное копье» по нанесению ударов по судам не привела к снижению наркотрафика, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Газета уточняет, что контрабандисты адаптировались к новым условиям перевозки наркотиков.

Согласно аналитическому обзору DEA, после начала ударов наркоторговцы стали отказываться от скоростных катеров в пользу более крупных судов и самолетов. Кроме того, контрабандисты начали избегать международных вод, где войска США и наносили удары.

«Когда сжимаешь воздушный шар с одной стороны, он всегда расширяется с другой. Они всегда находят слабые места и используют их», — сказал один из сотрудников DEA.

С сентября 2025 года США атаковали не менее 67 судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. Погиб как минимум 221 человек.

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