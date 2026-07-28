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Парковку во дворе разрешили обустроить по решению жильцов

Жильцы многоквартирного дома вправе проголосовать за создание или расширение парковки на общем собрании, однако в ряде случаев потребуются дополнительные согласования.

Жильцы многоквартирного дома вправе проголосовать за создание или расширение парковки на общем собрании, однако в ряде случаев потребуются дополнительные согласования.

Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, начинать процесс необходимо с проверки статуса земельного участка. Если территория входит в состав общего имущества, вопрос выносится на общее собрание собственников. При этом обязательно предоставить конкретную схему, смету и источник финансирования.

Если же планируется занять газон, вырубить деревья или изменить схему движения, одного решения жильцов недостаточно — нужны согласования с администрацией и владельцами инженерных сетей.

Депутат уточнил, что парковка не должна перекрывать пожарные проезды, тротуары и подходы к дому. Также необходимо соблюсти санитарные нормы и требования доступности для маломобильных граждан.

Якубовский подчеркнул, что для установки ограждений или шлагбаума требуется не менее двух третей голосов. В тех случаях, когда участок является муниципальным, жильцам необходимо обращаться напрямую в местную администрацию.

Ранее юрист Николай Метелица объяснил, когда временное отсутствие жильцов позволяет уменьшить плату за коммунальные услуги.

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