Парковку во дворе разрешили обустроить по решению жильцов

Жильцы многоквартирного дома вправе проголосовать за создание или расширение парковки на общем собрании, однако в ряде случаев потребуются дополнительные согласования.
Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, начинать процесс необходимо с проверки статуса земельного участка. Если территория входит в состав общего имущества, вопрос выносится на общее собрание собственников. При этом обязательно предоставить конкретную схему, смету и источник финансирования.
Если же планируется занять газон, вырубить деревья или изменить схему движения, одного решения жильцов недостаточно — нужны согласования с администрацией и владельцами инженерных сетей.
Депутат уточнил, что парковка не должна перекрывать пожарные проезды, тротуары и подходы к дому. Также необходимо соблюсти санитарные нормы и требования доступности для маломобильных граждан.
Якубовский подчеркнул, что для установки ограждений или шлагбаума требуется не менее двух третей голосов. В тех случаях, когда участок является муниципальным, жильцам необходимо обращаться напрямую в местную администрацию.
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