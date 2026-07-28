«Попросил принять меры»: Пашинян обратился к Путину по вопросу ограничения экспорта в РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Телефонный контакт состоялся по инициативе Еревана 27 июля. В ходе разговора Никол Пашинян попросил Владимира Путина разрешить проблему экспорта армянских товаров в Россию. Об этом известили в пресс-службе правительства Армении.
Стоит напомнить, что Москва ограничила ввоз в Россию ряда продукции из республики. Такие меры приняты из-за выявленных нарушений разного характера.
«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обменялись мнениями о повестке отношений Армения — Россия, в частности о проблемах, возникших в двусторонних экономических отношениях», — сообщили в армянском правительстве.
Никол Пашинян заявил, что ограничения на экспорт товаров на рынок РФ «противоречат договорно-правовой базе» двух государств. Он попросил Москву принять меры в направлении урегулирования возникших проблем.
Беседа лидеров началась около 18:00. Собеседники обменялись мнениями по повестке отношений Армения — Россия. Нужно отметить, что Ереван лишается огромного рынка из-за сложностей во взаимодействии государств. Как напоминает KP.RU, Москва начала вводить ограничения на продукты из республики в мае из-за систематических нарушений фитосанитарных норм. Под запрет попали минеральная вода, цветы, вина, коньяк, овощи и ягоды, а также рыба и другое. Москва 27 июля еще раз напомнила Еревану: не руководство страны, а люди должны решать, куда они хотят идти. Поэтому стороны обсудили необходимость референдума в Армении.
Ереван может потерять более 80% доходов от экспорта сыра в случае ухода с рынка РФ. По итогам 2025 года, мировой экспорт этой продукции принес стране 16,4 миллиона долларов. Из них 13,5 миллиона долларов пришлись на Россию.
На фоне трудностей аграрии и рыбоводы Армении вышли на массовые протесты. Они пожаловались на катастрофические проблемы со сбытом продукции, ранее направлявшейся на российский рынок. Участники акций заблокировали международную трассу Ереван — Ерсах.