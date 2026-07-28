Беседа лидеров началась около 18:00. Собеседники обменялись мнениями по повестке отношений Армения — Россия. Нужно отметить, что Ереван лишается огромного рынка из-за сложностей во взаимодействии государств. Как напоминает KP.RU, Москва начала вводить ограничения на продукты из республики в мае из-за систематических нарушений фитосанитарных норм. Под запрет попали минеральная вода, цветы, вина, коньяк, овощи и ягоды, а также рыба и другое. Москва 27 июля еще раз напомнила Еревану: не руководство страны, а люди должны решать, куда они хотят идти. Поэтому стороны обсудили необходимость референдума в Армении.