Фриман: Запад «играет с расширением войны», есть риск Третьей мировой

По его словам, у Вашингтона нет возможности передавать вооружение Украине скрытно, а переложить эту задачу на европейских союзников, чтобы сохранить видимость непричастности, тоже не выйдет. Фриман напомнил, что США всегда накладывают ограничения на перепродажу своего оружия третьим сторонам без разрешения. «По сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. И они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними», — подчеркнул аналитик.