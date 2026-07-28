Соединенные Штаты и европейские страны — члены НАТО де-факто находятся в состоянии войны с Россией. Такое заявление сделал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
По его словам, у Вашингтона нет возможности передавать вооружение Украине скрытно, а переложить эту задачу на европейских союзников, чтобы сохранить видимость непричастности, тоже не выйдет. Фриман напомнил, что США всегда накладывают ограничения на перепродажу своего оружия третьим сторонам без разрешения. «По сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. И они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними», — подчеркнул аналитик.
При этом он предупредил, что агрессивная политика Запада в отношении России несет риск перерастания в полномасштабную Третью мировую войну. «Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным еще до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах», — добавил Фриман.
В Москве неоднократно указывали, что военная помощь Киеву со стороны западных стран не меняет ход боевых действий, а лишь затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО напрямую вовлечено в конфликт — не только через передачу техники и боеприпасов, но и через подготовку украинских военных кадров.
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