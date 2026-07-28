В Железногорске появится крупнейший в Сибири учебно-спортивный комплекс МЧС России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе рабочего визита в Красноярский край министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков провёл заседание оперативного штаба правительственной комиссии по лесопожарной обстановке.
Обращаясь к участникам заседания, глава федерального ведомства отметил: «Важно обеспечить оперативную проверку термических точек и тушение очагов возгораний в день их обнаружения. Это позволит не допустить увеличения площадей возгораний, а главное минимизировать затраты на их ликвидацию. Также обращаю внимание на необходимость выполнения всех мер пожарной безопасности в населённых пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров».
В свою очередь, губернатор края Михаил Котюков подчеркнул, что достигнутый уровень межведомственного взаимодействия позволяет держать ситуацию с лесными пожарами под контролем.
«С первого дня пожароопасного сезона перед нами стояла важнейшая задача — не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты инфраструктуры. Это абсолютный приоритет, и на сегодняшний день совместными усилиями всех задействованных служб нам удаётся с этой задачей справляться. Ситуация остаётся сложной: аномальная жара держится уже практически шесть недель, основные очаги сконцентрированы в труднодоступных территориях», — сказал глава региона.
В настоящее время количество лесных пожаров по сравнению с июнем снижается. Этому способствует слаженность работы лесопожарных формирований и МЧС России, а также периодические осадки.
Основные очаги возгораний действуют в Туруханском, Эвенкийском и Енисейском муниципальных округах, а также на территории Таймыра. Возникли они из-за гроз. Дополнительно осложняет ситуацию наличие пожаров в лесных массивах, повреждённых сибирским шелкопрядом.
Всего сейчас к тушению привлечены порядка 1400 специалистов, в их числе профессиональные лесные пожарные Авиалесоохраны и других регионов России, а также лесопользователи. Для авиапатрулирования, перевозки грузов и доставки групп по условиям погоды используют порядка 30 воздушных судов, в том числе 4 вертолета Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю в количестве 100 человек и 24 единицы техники, 5 плавсредств, 2 беспилотных авиационных системы. В этом году на обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров в крае выделено более 4 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд рублей — средства регионального бюджета.
Также в ходе визита Александр Куренков и Михаил Котюков посетили посёлок Подгорный ЗАТО Железногорск, где планируют начать строительство крупнейшего в Сибири учебно-спортивного комплекса МЧС России. Они заложили капсулу с посланием тем, кто будет здесь повышать свои навыки, тем самым дав старт реализации проекта.
На базе многофункционального центра будут готовить специалистов по такими направлениям как поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. Здесь построят учебные тренажеры для отработки действий при ликвидации ЧС и происшествий в условиях, максимально приближенных к реальным.
В перспективе на базе комплекса смогут тренироваться курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, а также спасатели и пожарные из других регионов Сибири. Более детально вопросы развития пожарно-спасательной инфраструктуры в регионе Александр Куренков и Михаил Котюков обсудили в рамках двусторонней встречи.