В Железногорске появится крупнейший в Сибири учебно-спортивный комплекс МЧС России

Всего сейчас к тушению привлечены порядка 1400 специалистов, в их числе профессиональные лесные пожарные Авиалесоохраны и других регионов России, а также лесопользователи. Для авиапатрулирования, перевозки грузов и доставки групп по условиям погоды используют порядка 30 воздушных судов, в том числе 4 вертолета Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю в количестве 100 человек и 24 единицы техники, 5 плавсредств, 2 беспилотных авиационных системы. В этом году на обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров в крае выделено более 4 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд рублей — средства регионального бюджета.