Сорван каждый пятый контракт США на поставки оружия Украине

Как подсчитало агентство, из почти $39,6 млрд, предусмотренных по программам USAI и Foreign Military Financing, подрядчикам выплачено лишь около $23,5 млрд. Более $16,1 млрд, или 41,3%, пока остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.