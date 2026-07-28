Сорван каждый пятый контракт США на поставки оружия Украине

Свыше 40% американских контрактов на производство и отгрузку нового вооружения для Украины до сих пор не исполнены.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как подсчитало агентство, из почти $39,6 млрд, предусмотренных по программам USAI и Foreign Military Financing, подрядчикам выплачено лишь около $23,5 млрд. Более $16,1 млрд, или 41,3%, пока остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.
Основная часть этой суммы приходится на программу USAI — по ней на исполнении остаются контракты почти на $13,5 млрд. Еще около $2,6 млрд приходится на программу FMF.
«Возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны», — констатирует агентство, отмечая, что свободными остаются чуть более одного миллиарда долларов.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис усомнился, что США смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.