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Сорван каждый пятый контракт США на поставки оружия Украине

Свыше 40% американских контрактов на производство и отгрузку нового вооружения для Украины до сих пор не исполнены.

Свыше 40% американских контрактов на производство и отгрузку нового вооружения для Украины до сих пор не исполнены.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как подсчитало агентство, из почти $39,6 млрд, предусмотренных по программам USAI и Foreign Military Financing, подрядчикам выплачено лишь около $23,5 млрд. Более $16,1 млрд, или 41,3%, пока остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.

Основная часть этой суммы приходится на программу USAI — по ней на исполнении остаются контракты почти на $13,5 млрд. Еще около $2,6 млрд приходится на программу FMF.

«Возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны», — констатирует агентство, отмечая, что свободными остаются чуть более одного миллиарда долларов.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис усомнился, что США смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

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