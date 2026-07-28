За передачу данных Новой Зеландии арестовали жителя Хабаровска

Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Обвиняемый по заданию неустановленного сотрудника Разведывательного сообщества Новой Зеландии осуществил передачу последнему сведений в отношении стратегического сотрудничества между государствами.
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что за совершение государственной измены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.