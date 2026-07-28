За передачу данных Новой Зеландии арестовали жителя Хабаровска

«Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс “Пять глаз” (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.