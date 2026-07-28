Встреча Трампа и Зеленского состоится в 16:30 мск

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоится во вторник, 28 июля, в 16:30 мск. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного в понедельник.
Планируется, что встреча в Овальном кабинете Белого дома пройдет в закрытом для журналистов формате.
Представители вашингтонской администрации ранее заявили журналистам, что Трамп и Зеленский, как ожидается, обсудят вопросы, касающиеся урегулирования на Украине.
В 18:00 мск, согласно графику, Трамп встретится в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Эта встреча также, как планируется, пройдет в закрытом для журналистов формате.