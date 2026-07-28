Чад начал процедуру выхода из Международного уголовного суда

МУС объединяет 125 стран-участниц и уполномочен расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Однако на протяжении многих лет суд подвергается критике со стороны африканских государств за выборочный подход — большинство дел касаются именно этого континента, тогда как расследования в отношении западных стран и их союзников практически не открываются.