Чад начал процедуру выхода из Международного уголовного суда

Правительство Чада объявило о запуске процедуры выхода из Международного уголовного суда. Как передает France24, официальная Нджамена заявила, что решение принято после «углубленного анализа деятельности» МУС с момента его создания в 2002 году. Выводы показали, что эффективность института остается «ограниченной и неравномерной», а правосудие работает против африканских стран.
В заявлении подчеркивается, что из тринадцати расследований, проведенных МУС за более чем два десятилетия, девять касаются государств Африки. Официальный Нджамена настаивает: решение не связано с давлением извне. Глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадуль отдельно отметил, что страна не действовала по просьбе США, хотя Вашингтон ранее уже угрожал суду новыми санкциями, называя его деятельность угрозой американскому суверенитету.
Чад присоединился к уже сформировавшейся в этом году группе государств, объявивших о выходе из МУС. В июле о намерении покинуть организацию заявили Венесуэла, Буркина-Фасо, Мали и Нигер.
МУС объединяет 125 стран-участниц и уполномочен расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Однако на протяжении многих лет суд подвергается критике со стороны африканских государств за выборочный подход — большинство дел касаются именно этого континента, тогда как расследования в отношении западных стран и их союзников практически не открываются.
Ранее мы писали: Главный прокурор МУС отстранён из-за домогательств.
Читайте также: В МИД прокомментировали отставку прокурора МУС Хана.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.