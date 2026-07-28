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Министр Афрах аз-Зуба: Йемен готов к эскалации конфликта с хуситами

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Йемена готово к возможному обострению противостояния с движением хуситов. Об этом сообщила министр планирования и международного сотрудничества страны Афрах аз-Зуба.

Заявление прозвучало после того, как хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Свое решение они объяснили продолжающимся контролем воздушного пространства Йемена, а также ударом по аэропорту Саны во время прибытия самолета с иранской делегацией.

По словам министра, власти Йемена, пользующиеся поддержкой Саудовской Аравии, готовы к дальнейшему развитию конфликта. При этом в правительстве подчеркнули, что рассчитывают на его завершение, будь то дипломатическим путем или иным способом.

Ранее стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по провинции Джизан в Саудовской Аравии.

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