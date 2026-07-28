Президент назначил новых председателей и судей в Новосибирской области

Президент России подписал указ о назначении руководителей судов и судей в Новосибирской области. «Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены председатель и заместители председателей районных судов», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Председателем Центрального районного суда Новосибирска на шестилетний срок назначена Мария Стебихова. Заместителями председателей районных судов стали Елена Березнева (Дзержинский), Екатерина Кораблева (Заельцовский) и Юлия Соколовская (Кировский).
Без ограничения срока полномочий назначены судьи Дзержинского и Заельцовского районных судов Анастасия Гвоздева и Виктория Поддорникова, а также судья кассационного военного суда Алексей Колесников.