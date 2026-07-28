Президент назначил новых председателей и судей в Новосибирской области

Президент России подписал указ о назначении руководителей судов и судей в Новосибирской области. «Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены председатель и заместители председателей районных судов», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.