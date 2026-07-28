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Президент назначил новых председателей и судей в Новосибирской области

Стебихова возглавила Центральный районный суд, ещё пятеро получили назначения.

Источник: Om1 Новосибирск

Президент России подписал указ о назначении руководителей судов и судей в Новосибирской области. «Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены председатель и заместители председателей районных судов», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Председателем Центрального районного суда Новосибирска на шестилетний срок назначена Мария Стебихова. Заместителями председателей районных судов стали Елена Березнева (Дзержинский), Екатерина Кораблева (Заельцовский) и Юлия Соколовская (Кировский).

Без ограничения срока полномочий назначены судьи Дзержинского и Заельцовского районных судов Анастасия Гвоздева и Виктория Поддорникова, а также судья кассационного военного суда Алексей Колесников.