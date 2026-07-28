Аналитик Тумин: ряду семей положено до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Право на выплату для погашения ипотеки до 450 тыс. рублей имеют мать или отец — граждане Российской Федерации, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребёнок, при этом гражданами России должны быть и заявитель, и все его дети.
Об этом рассказал в беседе с RT член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.
«Обязательное условие — статус заёмщика по действующему ипотечному кредиту, а сам кредитный договор должен быть заключён до 1 июля 2031 года. Если ипотека была оформлена ещё до рождения третьего ребёнка, право на выплату сохраняется — субсидия просто уменьшит текущий остаток долга. Право распространяется и на семьи, усыновившие третьего и последующих детей», — объяснил специалист.
По его словам, отдельное условие касается поручителей: получить выплату может поручитель по кредиту, но только если договор поручительства заключён до 30 апреля 2021 года и поручитель является собственником объекта (или доли в нём), который служит обеспечением по ипотеке.
«Есть два способа: обратиться напрямую в банк, где оформлена ипотека, либо подать заявление через портал “Госуслуги”. Кредитор проверяет документы и направляет их оператору программы — АО “Дом.РФ”, которое при подтверждении данных переводит средства банку для полного или частичного погашения ипотеки», — отметил собеседник RT.
РИА Новости.
Отмечается, что пакет включает документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и детей заёмщика, документы, подтверждающие материнство или отцовство (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении или решение суда об усыновлении), документы о предоставлении ипотечного кредита, а также документы, подтверждающие приобретение жилья или строительство дома.
«Целевое назначение кредита может включать покупку жилья на первичном или вторичном рынке, покупку земельного участка для ИЖС, покупку доли в общей собственности, уплату паевого взноса в жилищно-строительном или жилищном накопительном кооперативе, а также рефинансирование ранее выданного кредита на эти цели», — перечислил Тумин.
Он отметил, что использовать выплату можно только один раз в отношении одного ипотечного кредита — это условие действует независимо от рождения последующих детей после получения выплаты, то есть повторно получить субсидию на другого ребёнка или другой кредит невозможно.
«Получить деньги без действующего ипотечного кредита нельзя — условиями программы такая возможность не предусмотрена. Также важно, что целевым назначением кредита должны быть исключительно жилищные цели — при потребительском характере кредита в выплате будет отказано», — заключил экономист.
Ранее в Госдуме напомнили, что для получения новой семейной выплаты важен прозрачный доход.