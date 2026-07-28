Аналитик Тумин: ряду семей положено до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Право на выплату для погашения ипотеки до 450 тыс. рублей имеют мать или отец — граждане Российской Федерации, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребёнок, при этом гражданами России должны быть и заявитель, и все его дети.