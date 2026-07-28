Собянин: над Москвой сбили 22 вражеских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских дрона, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своём канале он уточнил, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 182 украинских беспилотника над территорией страны.
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