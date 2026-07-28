Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: над Москвой сбили 22 вражеских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских дрона, летевших на Москву.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских дрона, летевших на Москву.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своём канале он уточнил, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 182 украинских беспилотника над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше