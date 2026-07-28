Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
По информации издания, американский лидер и его администрация намерены содействовать поиску мирного решения и готовы поддерживать взаимодействие с обеими сторонами конфликта. Собеседник газеты отметил, что в Вашингтоне положительно оценивают шансы на достижение соответствующих договоренностей.
Как утверждает источник, Трамп также неоднократно давал понять российскому президенту Владимиру Путину, что заинтересован в скорейшем завершении конфликта и заключении мирного соглашения.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский наносит серьезный ущерб репутации Дональда Трампа.