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WSJ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения сделки по Украине

Трамп оптимистично настроен относительно возможности мирного урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, американский лидер и его администрация намерены содействовать поиску мирного решения и готовы поддерживать взаимодействие с обеими сторонами конфликта. Собеседник газеты отметил, что в Вашингтоне положительно оценивают шансы на достижение соответствующих договоренностей.

Как утверждает источник, Трамп также неоднократно давал понять российскому президенту Владимиру Путину, что заинтересован в скорейшем завершении конфликта и заключении мирного соглашения.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский наносит серьезный ущерб репутации Дональда Трампа.

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