WSJ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения сделки по Украине

По информации издания, американский лидер и его администрация намерены содействовать поиску мирного решения и готовы поддерживать взаимодействие с обеими сторонами конфликта. Собеседник газеты отметил, что в Вашингтоне положительно оценивают шансы на достижение соответствующих договоренностей.