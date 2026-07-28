Потери Пентагона в Иране превысили 600 раненых — и это еще не предел

Рост цифр оказался резким: еще неделей ранее фиксировался пик в 482 раненых. Причиной скачка стало изменение методики учета — Министерство обороны разделило потери на две отдельные категории. Первая — операция «Эпическая ярость», которая проводится с 28 февраля. Вторая — так называемые «зарубежные операции», начавшиеся 7 июля.
В новой разбивке указано, что в ходе «Эпической ярости» ранены 417 человек, погибли 14. В рамках «зарубежных операций» пострадали 207 военнослужащих, четверо погибли. В сумме две кампании дают 624 раненых и 18 погибших.
Изменение в учете потерь уже вызвало критику в американских СМИ. Журналисты указывают, что подобная корректировка подрывает прозрачность официальной статистики и затрудняет объективную оценку реальных масштабов участия США в конфликте.
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