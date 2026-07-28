Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери Пентагона в Иране превысили 600 раненых — и это еще не предел

Обновленная статистика Пентагона показала: количество военнослужащих США, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 600 человек.

Обновленная статистика Пентагона показала: количество военнослужащих США, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 600 человек. По данным на 27 июля, пострадали 624 американских военных, из них 461 — представители сухопутных сил.

Рост цифр оказался резким: еще неделей ранее фиксировался пик в 482 раненых. Причиной скачка стало изменение методики учета — Министерство обороны разделило потери на две отдельные категории. Первая — операция «Эпическая ярость», которая проводится с 28 февраля. Вторая — так называемые «зарубежные операции», начавшиеся 7 июля.

В новой разбивке указано, что в ходе «Эпической ярости» ранены 417 человек, погибли 14. В рамках «зарубежных операций» пострадали 207 военнослужащих, четверо погибли. В сумме две кампании дают 624 раненых и 18 погибших.

Изменение в учете потерь уже вызвало критику в американских СМИ. Журналисты указывают, что подобная корректировка подрывает прозрачность официальной статистики и затрудняет объективную оценку реальных масштабов участия США в конфликте.

Ранее мы писали: США готовят удар по Ирану: 12 стратегических бомбардировщиков на базе в Британии.

Читайте также: Фриман: Запад «играет с расширением войны», есть риск Третьей мировой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше