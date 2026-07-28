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В США предупредили об угрозе крупномасштабного конфликта из-за Украины

Экс-глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что из-за ситуации на Украине может начаться большой конфликт.

Боевые действия в зоне специальной военной операции грозят перерасти в масштабный конфликт, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент.

По словам аналитика, американская сторона могла бы отказаться от помощи киевскому режиму и заставить своих союзников по НАТО сделать то же самое, чтобы способствовать урегулированию на Украине.

«Но мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту», — сказал он в эфире YouTube-канала экс-судьи Эндрю Наполитано.

Кент подчеркнул, что Вашингтону необходимо было убедить Киев использовать дипломатические способы урегулирования конфликта, экс-глава федерального ведомства.

«Нам следовало бы усадить украинцев за стол переговоров, но я не думаю, что мы придерживались этой линии достаточно долго», — добавил эксперт.

Напомним, ранее норвежский политолог Гленн Дизен выразил мнение, что Запад может решиться на усиление эскалации на Украине. Он связал это с паникой НАТО из-за продвижения российских войск в зоне спецоперации.

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