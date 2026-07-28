Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили различную технику и личный состав ВСУ, который пытался осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана ДНР», — говорится в сообщении ведомства.