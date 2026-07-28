Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Красного Лимана, уничтожив военную технику и личный состав противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили различную технику и личный состав ВСУ, который пытался осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что на кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц бронетехники, пикапов, наземных робототехнических комплексов и живой силы подразделений ВСУ.
В Минобороны РФ отметили, что операторы войск беспилотных систем, применяя ударные беспилотники по технике ВСУ, ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.