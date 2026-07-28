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Боец Кошелев рассказал, как ВСУ маскируют магнитные мины под кусты

Военнослужащий добавил, что для минирования местности противник активно использует тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга».

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украинские военные начали прятать магнитные мины в бутылки, к которым скотчем приклеиваются ветки. Таким образом, взрывное устройство приобретает вид куста или дерева, рассказал оператор разведывательного БПЛА 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Андрей Кошелев.

«Они начали делать магнитные мины в виде кустов, в виде дерева. Берут “полторашку”, засовывают туда магнитную мину и прицепляют к ней дерево. Пехота идет, думает, что это дерево. Так как землю очень плохо видно, мы помогаем нашим бойцам с воздуха. Обычная “полторашка”, да, обрезанная. Туда засовывается “магнитка”, и дерево скотчем обклеивается и скидывается», — сказал военнослужащий на видео от Минобороны РФ.

По словам Кошелева, для минирования местности противник активно использует тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», на которые ведется постоянная охота.

Военнослужащий также уточнил, что чаще всего ВСУ используют мины- «лепестки», «карандаши», «пряники», а также противотанковые мины.

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