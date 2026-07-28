Боец Кошелев рассказал, как ВСУ маскируют магнитные мины под кусты

«Они начали делать магнитные мины в виде кустов, в виде дерева. Берут “полторашку”, засовывают туда магнитную мину и прицепляют к ней дерево. Пехота идет, думает, что это дерево. Так как землю очень плохо видно, мы помогаем нашим бойцам с воздуха. Обычная “полторашка”, да, обрезанная. Туда засовывается “магнитка”, и дерево скотчем обклеивается и скидывается», — сказал военнослужащий на видео от Минобороны РФ.