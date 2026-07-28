Группировка «Запад» уничтожила 86 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 86 тяжелых квадрокоптеров и 45 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 86 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, квадроцикл, 29 робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов противника.
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