Боец ВС РФ укрылся от «Бабы-яги» в опорном пункте ВСУ и взял пленного

«Товарищ пошел в разведку, ну и засекла его “Баба-яга”. Ну, и начала разбирать, а рядом было два блиндажа противника. Он там укрылся. Зашел в блиндаж, там сидел противник, так сказать. Он зашел, говорит: “Здорова”. Тот ответил: “Здорова”. Украинец его принял за своего, напоил чаем, посидели до утра. Утром наш говорит ему, мол, пойдем к нашим. Тот согласился», — рассказал штурмовик.