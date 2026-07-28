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Боец ВС РФ укрылся от «Бабы-яги» в опорном пункте ВСУ и взял пленного

Штурмовик с позывным Ром отметил, что украинский военный принял российского солдата «за своего».

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российский военнослужащий в Коммунаровке Днепропетровской области укрылся от ударов тяжелого гексакоптера в опорном пункте ВСУ, выходя из которого пленил сидящего там солдата. Об этом в беседе с ТАСС рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Ром.

«Товарищ пошел в разведку, ну и засекла его “Баба-яга”. Ну, и начала разбирать, а рядом было два блиндажа противника. Он там укрылся. Зашел в блиндаж, там сидел противник, так сказать. Он зашел, говорит: “Здорова”. Тот ответил: “Здорова”. Украинец его принял за своего, напоил чаем, посидели до утра. Утром наш говорит ему, мол, пойдем к нашим. Тот согласился», — рассказал штурмовик.

Далее российский боец повел украинского солдата на собственные позиции. Неизвестное солдату противника направление он объяснил якобы переносом позиций ВСУ. «Так вот он привел пленного, так сказать, без единого выстрела», — подытожил боец.

27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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