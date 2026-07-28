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Боец Ром рассказал об уничтожении пунктов управления БПЛА ВСУ в Коммунаровке

Военнослужащий добавил, что российские военные уничтожили более 50 вражеских расчетов.

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие при зачистке Коммунаровки Днепропетровской области уничтожили несколько десятков пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Ром.

«При зачистке столкнулись с лисьими норами. Когда [их] зачищали, оказалось, что там сидели их бэпэлэашники, оттуда управляли дронами. Много было, больше 50−60 [расчетов]», — сказал штурмовик.

27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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