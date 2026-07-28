Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепления и узел связи ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления дронами, узел связи и личный состав подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” при выполнении огневых задач уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА, узлы связи и живую силу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве рассказали, что расчет 152-мм самоходной гаубицы, получив координаты цели от воздушной разведки, развернул орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Объекты были уничтожены осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.
Контроль поражения и подтверждение ликвидации цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА. Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию и переместился в район ожидания, где замаскировал машину и укрылся в защищенных подземных сооружениях. В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта, что позволило штурмовым группам продолжить наступление.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки, огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.