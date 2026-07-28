Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепления и узел связи ВСУ под Красным Лиманом

Контроль поражения и подтверждение ликвидации цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА. Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию и переместился в район ожидания, где замаскировал машину и укрылся в защищенных подземных сооружениях. В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта, что позволило штурмовым группам продолжить наступление.