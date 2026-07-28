ВСУ потеряли за сутки от действий «Севера» 60 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 60 тяжелых боевых дронов типа R-18 и 87 беспилотников самолетного типа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Севера» Василий Межевых.