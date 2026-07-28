ВСУ потеряли за сутки от действий «Севера» 60 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 60 тяжелых боевых дронов типа R-18 и 87 беспилотников самолетного типа. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Севера» Василий Межевых.
«Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 87 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов типа R-18, 3 багги, 5 мотоциклов, 2 квадроцикла и 2 наземных робототехнических комплекса противника», — сказал Межевых.
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