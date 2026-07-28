Группировка «Восток» за сутки уничтожила 36 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 24 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем 10 станций спутниковой связи Starlink, 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.
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