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Дрон «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на расстоянии свыше 45 км

Цель обнаружили в полуразрушенном здании в ходе воздушной разведки.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» 87-го полка беспилотных систем (БПС) 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией противника на расстоянии более 45 км на днепропетровском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цель была обнаружена в полуразрушенном здании в ходе воздушной разведки местности.

«Расчет ударного дрона самолетного типа “Молния-2” 87-го полка БПС 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на днепропетровском направлении. После получения координат военнослужащие расчета оперативно собрали ударный беспилотник “Молния-2”, подготовили площадку для взлета и произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи цель была поражена на дистанции более 45 километров, что подтверждается кадрами объективного контроля», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что расчеты БПЛА группировки ежедневно уничтожают пехоту, технику и позиции противника, расширяя полосу безопасности в Днепропетровской области.

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