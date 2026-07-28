Дрон «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на расстоянии свыше 45 км

«Расчет ударного дрона самолетного типа “Молния-2” 87-го полка БПС 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на днепропетровском направлении. После получения координат военнослужащие расчета оперативно собрали ударный беспилотник “Молния-2”, подготовили площадку для взлета и произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи цель была поражена на дистанции более 45 километров, что подтверждается кадрами объективного контроля», — говорится в сообщении.