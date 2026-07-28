Над Москвой отражена атака 11 вражеских БПЛА

Над Москвой отражена атака 11 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников», — написал мэр.
Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских дрона, летевших на Москву.
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