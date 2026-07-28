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В МИД выступили с предупреждением по морским перевозкам в интересах ВСУ

МИД: Россия продолжит пресекать морские перевозки оружия в интересах ВСУ.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия продолжит пресекать морские перевозки в интересах ВСУ, заявили РИА Новости в МИД.

«Продолжим принимать необходимые меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов в интересах ВСУ. Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев», — сказали в ведомстве.

В течение прошлой недели бойцы наносили массированные удары по портам противника, а также целям в других частях страны.

Накануне они продолжили эти удары и поразили судно и два сухогруза в Николаеве, связанные с поставками для украинской армии.

В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При атаках они используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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