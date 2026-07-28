Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли 22 пункта управления БПЛА и 4 блиндажа от действий «Южной»

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что российские бойцы также поразили 37 наземных робототехнических комплексов.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе четыре блиндажа с живой силой, 37 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 40 антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, 37 наземных робототехнических комплексов. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито шесть беспилотников противника», — сказал офицер.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше