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Замкомандира Бабуля сообщил, что ВС РФ блокировали ВСУ с флангов в Коммунаровке

Военный отметил, что российским силам пришлось приложить усилия, чтобы прорвать оборону противника.

ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Российские войска для освобождения Коммунаровки Днепропетровской области блокировали украинский гарнизон с флангов. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Бабуля.

«Мы работали с двух флангов. Противник ожидал, что мы зайдем снова с южной стороны. Мы действовали с двух направлений — с южной и с восточной», — сказал замкомандира.

По его словам, восточная часть населенного пункта у противника была хорошо укреплена. Там, как уточнил военнослужащий, при поддержке операторов дронов, штурмовикам пришлось приложить усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ.

27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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