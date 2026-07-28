Замкомандира Бабуля рассказал, как ВСУ минировали подходы к Коммунаровке

ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Украинские военнослужащие в шахматном порядке установили минно-взрывные заграждения в болотах и на подходах к Коммунаровке Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Бабуля.
«Да, были сложности, были заминированы подходы и болота. Заминировано в разном шахматном порядке все было. Где-то, так сказать, противопехотные мины с подвохом стояли», — сказал замкомандира.
По его словам, ловушка представляла собой сразу две мины, соединенные между собой. «Приходилось обозначать, передавать информацию сзади идущим, чтобы они не наткнулись на эти мины», — добавил замкомандира.
27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.