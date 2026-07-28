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Замкомандира Бабуля: для захода в Коммунаровку ВС РФ прошли 6 км по болотам

Для спасения автоматов бойцы использовали непромокаемые сумки, сообщил военный.

ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Российские штурмовики для захода в Коммунаровку Днепропетровской области прошли 6 км по болотам. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Бабуля.

«Сложность была в том, что болотистая местность. Водные преграды были преодолевали. Порядка 6 км пришлось парням преодолеть», — сказал замкомандира.

Для спасения автоматов бойцы использовали непромокаемые сумки, в которых переносили само оружие и боеприпасы к нему.

27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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