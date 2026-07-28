Замкомандира Бабуля сообщил о попытках ВСУ контратаковать в Коммунаровке

«Противник пытался после захода [ВС РФ] в Коммунаровку, когда мы начали зачистку, — контратаковать. Были несколько бронированных машин. Использовали наземные дроны, но в основном использовал беспилотные средства, такие как гексакоптеры — “Баба-яга”, FPV-дроны, также у них дроны на волокне появились», — сказал замкомандира.