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Замкомандира Бабуля сообщил о попытках ВСУ контратаковать в Коммунаровке

Военный отметил, что противник использовал для этого наземные роботизированные комплексы и бронетехнику.

ДОНЕЦК, 28 июля./ТАСС/. Украинские военнослужащие при поддержке наземных роботизированных комплексов и бронетехники пытались контратаковать в Коммунаровке Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Бабуля.

«Противник пытался после захода [ВС РФ] в Коммунаровку, когда мы начали зачистку, — контратаковать. Были несколько бронированных машин. Использовали наземные дроны, но в основном использовал беспилотные средства, такие как гексакоптеры — “Баба-яга”, FPV-дроны, также у них дроны на волокне появились», — сказал замкомандира.

27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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