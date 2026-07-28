В МИД назвали возмутительными жесткие правила шенгенских виз

«Жесткие правила меня больше всего удивляют, когда люди обращаются за гуманитарными визами, то есть за получением медицинских консультаций или услуг. Здесь я думаю, что лежит это все на совести тех, кто принимает эти решения. Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — сказал он.