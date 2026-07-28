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В МИД назвали возмутительными жесткие правила шенгенских виз

Представитель министерства в Екатеринбурге Александр Харлов подчеркнул, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств является «просто звуком».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Жесткие правила предоставления россиянам шенгенских виз являются возмутительными, особенно если это касается получения медицинской помощи или консультации. Такое мнение ТАСС высказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«Жесткие правила меня больше всего удивляют, когда люди обращаются за гуманитарными визами, то есть за получением медицинских консультаций или услуг. Здесь я думаю, что лежит это все на совести тех, кто принимает эти решения. Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — сказал он.

Ранее визовые центры ряда стран — участниц Шенгенского соглашения ужесточили правила предоставления виз гражданам России, увеличив время рассмотрения заявлений, сократив сроки действия выдаваемых виз, либо вовсе приостановив прием документов. Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на источник, Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

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