Неожиданный удар Ирана: Тегеран подготовил для Киева возмездие за Каспий

Удар ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море вызвал много вопросов у аналитиков. Украина атаковала гражданское судно Ирана на фоне взаимного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.
Зачем Зеленский отдал приказ об атаке и каким будет возмездие, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«Страны НАТО, в основном, отворачиваются от участия в агрессии против Ирана, даже Израиль снизил активность. Сейчас США пошли на снижение эскалации. Называются различные причины, в том числе нехватка ракет ПВО. И в этот момент Украина решила показать, что готова действовать против Ирана, готова бить по его северному флоту», — отметил он.
Политолог объяснил, что отсутствие моментального ответа Ирана не говорит о том, что он откажется от возмездия.
«Иран, конечно, приготовит Украине ответ и точно нанесёт ответный удар по Украине. Это не обязательно будут ракетные атаки по самой территории страны. Иран может подключиться к ударам по сухогрузам, которые перевозят вооружение ВСУ. Ударить могут по украинским кораблям не только возле портов, но и в открытом море», — объяснил Перенджиев.
Политолог обратил внимание на то, что удар будет неожиданным для всех, в том числе для экспертов.
«Иран как восточное государство может вести с врагом не только боевые действия, но и очень умело воздействовать психологически. То есть он может выдержать паузу, на Украине посчитают, что Иран побоялся ответить. А он просто будет готовить эту операцию и ответит в неожиданном месте в неожиданный момент», — подытожил Перенджиев.