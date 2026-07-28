Неожиданный удар Ирана: Тегеран подготовил для Киева возмездие за Каспий

«Иран как восточное государство может вести с врагом не только боевые действия, но и очень умело воздействовать психологически. То есть он может выдержать паузу, на Украине посчитают, что Иран побоялся ответить. А он просто будет готовить эту операцию и ответит в неожиданном месте в неожиданный момент», — подытожил Перенджиев.