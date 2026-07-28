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Определены кандидаты для получения первой вакцины от меланомы

Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи смогут получить отечественную мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК», следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России.

Источник: RT на русском

Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи смогут получить отечественную мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК», следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в центре, терапия показана тем, у кого удалены все метастатические очаги после хирургического вмешательства.

Также вакцинация доступна пациентам с рецидивом меланомы после ранее проведённого лечения, если у них нет метастазов в головном мозге. Её смогут получить и те, кому диагноз поставлен впервые на IB-IV стадии, но ещё не проводилось противоопухолевое лечение, а запланирована операция.

Отдельно выделена группа пациентов с отдалёнными метастазами, не затронувшими головной мозг, которые ранее не получали лекарственной терапии.

«Вакцина может быть введена пациентам с меланомой кожи с отдалёнными метастазами, не получавшим противоопухолевого лекарственного лечения», — уточняется в документах.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала о перспективах создания отечественной онковакцины и её возможностях в лечении онкологических заболеваний.

Кроме того, Скворцова сообщила, что российские учёные завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и готовят документы для начала её клинического применения.