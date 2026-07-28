Определены кандидаты для получения первой вакцины от меланомы

Также вакцинация доступна пациентам с рецидивом меланомы после ранее проведённого лечения, если у них нет метастазов в головном мозге. Её смогут получить и те, кому диагноз поставлен впервые на IB-IV стадии, но ещё не проводилось противоопухолевое лечение, а запланирована операция.