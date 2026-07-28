Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

Мошенники не гнушаются обманывать детей и их родителей в преддверии 1 сентября, предупредил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
«Не стоит чрезмерно доверять всевозможным распродажам “последнего дня” в интернете: там могут скрываться скамеры и всевозможные фишинговые ссылки — можно как минимум потерять все свои персональные данные и как максимум остаться без денег на картах», — посоветовал Ветров.
При покупке гаджетов не стоит вестись на рекордно низкие цены — злоумышленники могут пытаться продать под видом нового оригинального товара подержанную или фальшивую технику, предостерёг собеседник RT.
Кроме того, по его словам, нельзя вступать в диалог с «представителями» школы, Министерства образования, которые могут звонить якобы для уточнения важных финансовых вопросов относительно обучения ребёнка.
«Никакие финансовые вопросы по телефону не решаются — это мошенники», — заключил специалист.
Ранее россиянам напомнили, что проверить наличие мошеннического займа можно в кредитном отчёте.