Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

«Не стоит чрезмерно доверять всевозможным распродажам “последнего дня” в интернете: там могут скрываться скамеры и всевозможные фишинговые ссылки — можно как минимум потерять все свои персональные данные и как максимум остаться без денег на картах», — посоветовал Ветров.