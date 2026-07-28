Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Зеленского

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что кабинет намерен выполнить весь объём ранее принятых обязательств, включая участие британских военных в миссии после окончания конфликта, несмотря на смену главы правительства. По его словам, Лондон продолжит оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне и будет добиваться полного прекращения огня.