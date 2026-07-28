Экс-дипломат из США Фриман раскрыл опасность действий НАТО на Украине

«У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, и Америка не может заставить европейцев сделать это за неё, чтобы она могла заявлять, будто не причастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.