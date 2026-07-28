Он пояснил, что об этом свидетельствует предоставление вооружений киевскому режиму.
«У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, и Америка не может заставить европейцев сделать это за неё, чтобы она могла заявлять, будто не причастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Экс-дипломат также отметил, что западные страны, проявляя агрессию против РФ, способны спровоцировать мировую войну. Фриман предупредил, что попытки расширения конфликта в Европе могут привести к «очень-очень разрушительным и опасным» последствиям.
По словам аналитика, ситуация грозит выйти из-под контроля ещё до того, как повсюду начнут говорить о ядерном оружии.
Напомним, в начале июля китайское издание Baijiahao написало, что Североатлантический альянс не пойдёт на прямое военное столкновение с Россией из-за Украины. Авторы публикации считают, что в НАТО выбрали тактику ведения боевых действий чужими руками.