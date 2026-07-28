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Экс-дипломат из США Фриман раскрыл опасность действий НАТО на Украине

Американский дипломат в отставке Час Фриман предупредил, что Запад своими действиями на Украине рискует развязать мировую войну.

Источник: Аргументы и факты

США и европейские страны в составе НАТО фактически находятся в состоянии конфликта с Россией, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

Он пояснил, что об этом свидетельствует предоставление вооружений киевскому режиму.

«У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, и Америка не может заставить европейцев сделать это за неё, чтобы она могла заявлять, будто не причастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

Экс-дипломат также отметил, что западные страны, проявляя агрессию против РФ, способны спровоцировать мировую войну. Фриман предупредил, что попытки расширения конфликта в Европе могут привести к «очень-очень разрушительным и опасным» последствиям.

По словам аналитика, ситуация грозит выйти из-под контроля ещё до того, как повсюду начнут говорить о ядерном оружии.

Напомним, в начале июля китайское издание Baijiahao написало, что Североатлантический альянс не пойдёт на прямое военное столкновение с Россией из-за Украины. Авторы публикации считают, что в НАТО выбрали тактику ведения боевых действий чужими руками.

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